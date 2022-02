Mais tragédia? Mel comete primeiro crime em ‘O Clone’ e choca Xande; saiba qual

Nos próximos capítulos de “O Clone”, Mel (Débora Falabella) estará cada vez mais na pior ao entrar de vez no mundo das drogas. A mocinha tentará encontrar um jeito de sustentar seu vício, mas só acabará se envolvendo com mais tragédias na trama do “Vale a Pena Ver de Novo”.

Cada vez mais viciada e dependente das substâncias ilícitas, a mocinha procurará um jeito de sustentar seu vício. Morando com Xande (Marcello Novaes), ela sentirá falta do dinheiro, já que não trabalha e o que ele ganha mal sustenta os dois e o local onde vivem.



De volta para a mansão do avó, Mel começará a pedir dinheiro insistentemente para os parentes, até que Leônidas (Reginaldo Faria) coloca limites na neta e traça regras de convivência para ela poder permanecer na mansão.

Sem dinheiro para as drogas, Mel reclamará com Regininha (Viviane Victorette) que dará a ideia de assaltar a mansão. Antes disso, eles assaltarão um ônibus e roubarão os pertences de todos os passageiros.

Na ocasião, Mel dará de cara com Xande que ficará chocado com a cena que presenciou. Ela sairá correndo com vergonha do que fez para conseguir dinheiro, mas será alcançada por ele. “Para, Mel. Para. O que você tá fazendo com a tua vida?”, falará. Ela o abraçará, mas não deixará essa vida tão cedo.

