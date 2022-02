Mais três mulheres prestam queixa contra ginecologista suspeito de assédio em Salvador

Na última segunda-feira (31), mais três mulheres prestaram queixa contra o ginecologista Leonardo Palmeira, suspeito de assédio durante consultas no Centro Estadual de Oncologia da Bahia (Cican), em Salvador.

A defesa do ginecologista também já compareceu a delegacia, na semana passada. Segundo o responsável, Leonardo Palmeira está disponível para prestar depoimento.

No entanto, a delegada Bianca Andrade, da Deam de Brotas, informou que o médico ainda não foi ouvido. O motivo é uma questão processual, já que a oitiva do suspeito ocorre no final das investigações.