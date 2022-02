Mais uma da Talarissa: Pernambucana revela que pegaria Eliezer

Ao que parece, a famigerada “Talarissa” já tem um novo alvo dentro da casa. Durante a tarde deste sábado (26), Larissa revelou que ficaria com Eliezer.

Em meio ao silêncio no quarto Lollipop, a sister declarou que o fluminense era bonito sem barba. “É gato? Tu pegaria?”, perguntou Lais. “Eu pegaria. Ele sem barba é um gato”, respondeu.

“Mas é sério, pô. Eli sem barba é muito gato”, continuou a ex-Casa de vidro. “Próximo casal”, brinca Laís. “Pegaria lá fora”, reforça a sister.

Dentro da casa, Eliezer já se relacionou com Maria, que foi expulsa, e com Natália. Rolou edredom com ambas. Já Larissa recebeu o apelido de “Talarissa” após investir em Paulo André, que vive um affair com Jade Picon na casa.

