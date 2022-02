Make do momento: saiba qual cor está bombando na maquiagem

A maquiagem é um meio que está sempre se reinventando e trazendo referências das trends que surgem tanto no mundo da moda quanto na internet.

Nesta estação, as tonalidades do momento incentivam ousar nas makes coloridas e fugir do esfumado marrom e preto. E a cor que tem dominado é o verde, que também vem sendo muito utilizado no mundo da moda.

É possível utilizar a cor em delineados geométricos e tonalidades diferentes do verde tradicional. O olho esfumado com a cor também é uma opção.

Com um máscara de cílios caprichada e contorno com delineado preto, a sobra ganha ainda mais destaque.

O efeito glossy também é uma aposto do momento, e traz uma pegada cool à maquiagem. Faça o esfumado normalmente e depois aposte em um produto destinado a trazer esse efeito molhado.

Os tons mais fechados também são válidos. Além de criar um visual mais discreto, é um bom começo para iniciantes em makes coloridas.

Veja quem já apostou na tendência e se inspire:

Dua Lipa (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Emma Chamberlain (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Gemma Chan (Foto:Reprodução/Redes Sociais)