Makro Atacadista tem NOVOS empregos pelo país

A Makro Atacadista, uma das maiores empresas do segmento alimentício no Brasil, tem novos empregos no Estado de São Paulo. Os cargos estão disponíveis em várias áreas de atuação. Confira, abaixo, as colocações disponíveis e como se candidatar!

Makro Atacadista abre oportunidades em São Paulo

A Makro Atacadista, uma das maiores empresas do segmento alimentício no Brasil, foi fundada em 1968 e atualmente, a companhia está presente em mais de cem unidades que se encontram na Argentina, Colômbia, Venezuela e Brasil.

Acompanhe as vagas oferecidas pela empresa e as exigências para participação:

Estagiário em Recursos Humanos : cursando nível superior, pacote Office intermediário e inglês avançado;

: cursando nível superior, pacote Office intermediário e inglês avançado; Estagiários : nível superior em andamento e pacote office intermediário;

: nível superior em andamento e pacote office intermediário; Encarregados de Alimentos : ensino médio completo, experiência anterior e disponibilidade de horários;

: ensino médio completo, experiência anterior e disponibilidade de horários; Operador de Empilhadeira : ensino médio completo, experiência anterior, curso de operador de empilhadeira, conhecimento em informática e disponibilidade de horários;

: ensino médio completo, experiência anterior, curso de operador de empilhadeira, conhecimento em informática e disponibilidade de horários; Chefe de Prevenção de Perdas (Segurança Patrimonial) : graduação completa, vivência na área, conhecimento no pacote office e disponibilidade de horários;

: graduação completa, vivência na área, conhecimento no pacote office e disponibilidade de horários; Médico do Trabalho (cargo temporário) : graduação completa, especialização em medicina do trabalho e disponibilidade para atuar três dias na semana;

: graduação completa, especialização em medicina do trabalho e disponibilidade para atuar três dias na semana; Analista e Commerce Pleno (Marketplace) : graduação completa, experiência na função e pacote Office intermediário;

: graduação completa, experiência na função e pacote Office intermediário; Estagiário em Contabilidade : graduação em andamento e pacote Office intermediário;

: graduação em andamento e pacote Office intermediário; Auditor Sênior: graduação completa, experiência em Auditoria, inglês avançado e domínio no Pacote Office.

Veja também: União Química abre 40 vagas de emprego pelo país

Como se candidatar

Para ocupar uma das colocações oferecidas pela Makro Atacadista, os profissionais devem atender a todos os requisitos exigidos. Para se candidatar, basta acessar o site de inscrições e preencher a ficha cadastral atentamente, inserindo todos os campos obrigatórios.

Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos!