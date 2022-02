Maquiagem para carnaval! Confira cinco dicas para turbinar make da folia e brilhar muito

Foto: Geraldo Abaad (@makeupbygeraldo) / Modelo: Esther Fernanda (@esther.fernandaa)

O carnaval é a época perfeita para ousar, brilhar e não se limitar quando o assunto é maquiagem. Seja no rosto, no corpo ou em ambos, a folia permite uma semana inteirinha de altas produções, com direito a muito glitter, iluminadores e todo ‘glow’ possível. Por mais um ano, o carnaval não acontecerá conforme a tradição, porém, isso não significa que você não possa inovar no visual.

Para além do glitter, existem alguns truques que fazem toda a diferença na produção carnavalesca. Em entrevista ao iBahia, o maquiador Geraldo Abaad trouxe algumas dicas incríveis para turbinar a make e arrasar como nunca. Confira:

Strass está em alta e é a cara da folia

Foto: Geraldo Abaad (@makeupbygeraldo) / Modelo: Beatriz Cintra (@biascintra)

A tendência do stress está com tudo e é uma excelente aposta para a make de carnaval. Dessa vez, o brilhante aparece de forma mais solta e livre pela face. “As pedrinhas de strass estão super em alta, mas não aplicada de forma completa no rosto inteiro. E, sim, mais espalhadas em volta do olho, por exemplo. Está super forte!”, indicou Geraldo.

Produtos fixadores serão seus melhores amigos

Quando falamos de Carnaval, falamos de dançar, pular e extravasar. E, toda essa diversão vem acompanhada, inevitavelmente, do suor. Para garantir que a maquiagem fique perfeita do início ao fim da festa, é ideal apostar em produtos fixadores. O maquiador recomendou cosméticos como blindagens, brumas e bases resistentes à água para exercer essa função fixadora.

Cansou do glitter fininho tradicional? Saiba como colar os brilhos maiores e mais chamativos

Para colocar bem glitters que são mais espessos, a cola de glitter garante uma boa fixação – além de brilhar individualmente também. “Dá para colocar no rosto, no colo, fica bem legal e dura a noite toda”, contou o maquiador.

Iluminador corporal, também conhecido como o produto indispensável para a folia

Foto: Geraldo Abaad (@makeupbygeraldo) / Modelo: Luana Ribeiro (@luanaribeiroofc_)

“Uma coisa que não pode faltar no carnaval é um bom iluminador corporal. Tem que ser pigmentado, pode ter um fundo mais bronze, fica maravilhoso e complementa total a produção! Uma coisa que gosto de fazer é, enquanto o iluminador corporal está secando, jogar glitter por cima”, pontou Geraldo Abaad.

Não tenha medo de ousar nas cores

Por último mas não menos importante, lembre-se que está mais do que permitido brincar com as cores no carnaval. Elas dão uma alegria na maquiagem sem igual, e, tem tudo a ver com o festejo!

*Sob supervisão da repórter Cláudia Callado

Leia mais sobre Carnaval no iBahia.com