Maraisa alfineta Maiara em podcast e viraliza na web: ‘Passa pano pro cara’

Maiara e Maraisa participaram do podcast “PodCats”, apresentado por Virgínia e Camila Loures, na última terça-feira (22). Após a entrevista, as irmãs chegaram a entrar entre os assuntos mais comentados do Twitter depois de uma indireta.

Acontece que Maraisa aproveitou o bate-papo para alfinetar a cantora que viveu um relacionamento ioiô com Fernanda Zor. “Deixa eu falar um negócio pra vocês, eu conheço uma pessoa que ela pega e vai termina com o namorado, ou sei lá o que, e aí ela sai queimando o cara, reclama do cara aí põe todo mundo com raiva do cara”, iniciou.

“Aí daqui a pouco ela fala ‘mas deixa eu te falar, ele fez isso por causa disso’, aí vem passar pano pro cara e quer que todo mundo aceite”, finalizou a sertaneja sem citar nomes, mas deixando Maiara visivelmente constrangida com a situação.

Veja o momento:

A INDIRETA DA MARAISA KKKKKK a cara da Maiara MAIARA E MARAISA NO PODCAST pic.twitter.com/44mImgaGVn — beatriz (@marilianahi) February 23, 2022

