Marca brasileira lança ferramenta gratuita para ajudar empreendedores a calcular lucros

A marca Minhoto desenvolveu uma calculadora online de gestão de lucros. Desenvolvida para pequenos empreendedores de negócios culinários, a ferramenta ajuda a calcular o valor final de cada prato, a partir do tempo e ingredientes utilizados no preparo da receita.

Além da calculadora, a plataforma conta com conteúdos para ajudar os empreendedores com receitas da chef nutricionista Amanda Furtado.

O site também conta com dicas e orientações sobre negócios culinários, ministrado pela chef consultora Gi Nacarato.

O serviço está disponível no site da marca. As dicas também pode ser acessadas nas páginas da Minhoto no Instagram, Facebook e YouTube.