Marcelo Argôlo estreia podcast sobre música negra baiana nesta quinta (3)

Os resultados deste trabalho acadêmico foram apresentados no livro Pop Negro SSA: cenas musicais cultura pop e negritude, disponível para download gratuito em PDF.

O objetivo desse novo projeto é criar um espaço dedicado à música preta da Bahia. Todas às quintas, diversos artistas do Estado irão contribuir expondo as possibilidades neste cenário musical. O projeto conta com apoio do ‘Salvador Meu Amor’ e dá continuidade à pesquisa que o anfitrião desenvolveu no mestrado em comunicação na UFRB.

O jornalista e pesquisador musical Marcelo Argôlo estreia, nesta quinta-feira (03), o podcast Pop Negro BA. No primeiro episódio, ele recebe o produtor musical e artista multimídia MahalPita e o bate papo será sobre música pop, negritude e as contribuições que trabalhos de bandas e artistas podem dar para a continuidade da cultura negra.

Episódio de estreia

MahalPita, convidado do primeiro episódio, foi colaborador do BaianaSystem; produziu Vivão, álbum recém lançado pela banda Afrocidade; entre outros trabalhos. “Escolhi começar com ele, porque o considero uma das figuras mais interessantes da atual cena de música pop da Bahia”, afirma Argôlo.

Sobre a participação do convidado no programa, o anfitrião revela que foi fundamental para a continuidade do projeto. “No podcast, a gente conversou sobre assuntos muito relevantes e ele explica de forma didática um aspecto que é a base de quase toda a cena e foi importante tratar disso já na estreia”, explica.

Atualmente, MahalPita se dedica ao projeto solo M8TADATAH, pelo qual lançou o experimento audiovisual Oração aos Pretos-moços. Durante a conversa no Pop Negro BA, MahalPita fala sobre o processo de transposição dos ritmo afro-baianos para os beats digitais. Ainda comenta sobre a importância de pensar nas continuidades da música negra, sempre olhando para os que vieram antes.

Para o artista, a ideia de ineditismo é uma ferramenta de apartamento e deve ser substituída por outros processos que pensem a criação como algo coletivo, inclusive entre gerações. “Tento muito entender esse lugar de continuidade, porque ela traz, ao mesmo tempo, uma biblioteca infinita”, reflete MahalPita.

O Pop Negro BA tem produção, roteiro, direção e apresentação de Marcelo Argôlo. A edição fica por conta de Gabriela Bárbara, da Edite Meu Podcast (@editemeupodcast) e a trilha sonora original é de Marcos Cuper. O podcast estará disponível nas plataformas de streaming.