Marcos Mion recebe Claudia Raia, Jarbas, Evandro Mesquita e Lellê no ‘Caldeirão’

No ‘Caldeirão’ deste sábado, dia 19, Marcos Mion recebe Evandro Mesquita, Stepan Nercessian, e seus times para a disputa do ‘Tem ou não tem’. Eles precisam acertar as respostas mais recorrentes de 100 brasileiros para diversas perguntas do dia a dia e correrem ao prêmio de R$30mil.

Já no ‘Sobe o Som’ participam as duplas Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello contra Lellê e Maia Boitrago. No jogo, eles precisam adivinhar quem são os artistas escondidos atrás do telão com a ajuda da banda ‘Lúcio Mauro e Filhos’. Mion ainda invade o acervo da Globo para o ‘Isso a Globo Mostra!” especial com cenas do ‘Big Brother Brasil 22’ e conta com a participação do público no ‘Mamãe, tô na Globo!”.