Marfrig divulga mais de 50 empregos; veja funções

A Marfrig, empresa global, com produtos consumidos por milhões de pessoas em mais de 100 países, anuncia mais de 50 oportunidades de emprego abertas para profissionais especializados em diferentes áreas de atuação. Acompanhe, a seguir, todas as informações e como se inscrever!

Marfrig anuncia NOVAS vagas de emprego

Foram anunciadas mais de 50 NOVAS vagas de emprego disponíveis para contratação de colaboradores capacitados em diferentes funções pelo país. Além do salário, a empresa oferece plano de saúde, café da manhã, seguro de vida, vale alimentação, vale transporte e participação de lucro. Veja os cargos ofertados:

Treinador – Mineiros;

Auxiliar Operacional – PCD – Rio Grande do Sul;

Auxiliar Operacional – PCD – São Gabriel;

Auxiliar Operacional – PCD – Alegrete;

Auxiliar Administrativo – PCD – Alegrete;

Supervisor de Manutenção – Alegrete;

Mecânico Industrial III – Alegrete;

Analista Administração de Pessoal Junior – Tangará da Serra;

Mecânico Industrial III – Tangará da Serra;

Serrador II – Mato Grosso;

Supervisor de Pátio – Várzea Grande;

Operador de Caldeiras – Rio Grande do Sul;

Operador de Sala de Máquinas – Itupeva;

Operador de Caldeira – Itupeva;

Instrumentista – Itupeva;

Jovem Aprendiz – Alegrete;

Aprendiz – Promissão;

Líder Operacional – Alegrete;

Eletrotécnico – Hulha Negra;

Refilador – Bataguassu;

Supervisor de Meio Ambiente – Alegrete;

Refilador – Promissão;

Entre outros.

Veja também: EPC Engenharia abre NOVOS empregos pelo país

Como se inscrever

Os interessados em se inscrever em uma das oportunidades abertas na Marfrig, devem acessar o link de participação, atentar-se a todas as informações e requisitos referentes as oportunidades de interesse e cadastrar o currículo com todos os dados atualizados.

Acompanhe sempre o Notícias Concursos!