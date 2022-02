Maria assume atitude agressiva contra Natália: ‘me deixou com ódio’

Em conversa com Vyni na madrugada desta terça-feira (15) Maria assumiu ter sido agressiva com Natália durante o Jogo da Discórdia. No entanto, a atriz alegou que bateu o balde na cabeça da mineira “sem querer”.

“Ela me deixou com muito ódio. Eu não raciocinei na hora que eu fiz, sabe? Segunda vez que eu sou agressiva, com o Arthur foi a mesma coisa, ele me emputeceu e eu fiz. Não gostei da minha atitude. Já pedi desculpas e vou pedir de novo”, relembrou.

O cearense então perguntou se a carioca havia agido sem má intenção e ela reafirmou.

“Foi totalmente sem querer. Na hora eu peguei o negócio de qualquer jeito, com raiva e tipo, não foi maneiro. Segunda vez que eu fui agressiva, não gostei disso. Realmente, foi sem querer, eu não ia jogar o balde na cabeça dela”, completou.

O nome de Maria chegou a dominar os assuntos mais comentários do Twitter durante a dinâmica da discórdia. Os internautas acusam a atriz de agressão pedem a expulsão dela.