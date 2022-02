Maria do BBB 22 saiu da festa durante a madrugada desta quinta-feira (10) para chorar no Quarto Lollipop. E por um motivo para lá de inusitado. A sister está com saudade de se masturbar.

“Estou sentindo tanta saudade de ficar pelada, do meu vibrador. Tocar uma siririca, sabe! Sonho demais com isso”, desabafou.

Vale lembrar que a cantora já protagonizou momentos quentes com o participante Eliezer no edredom.