Maria é acusada de agredir Natália em jogo da discórdia e internautas pedem expulsão

O nome de Maria, ao lado do adjetivo “ridícula”, foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter na noite desta segunda-feira (14) durante o Jogo da Discórdia no BBB 22.

Os internautas acusam a sister de ter agredido Natália durante a dinâmica. Nas imagens que foram o ar, o balde bate na cabeça da mineira e a atriz alega que “escorregou” da mão dela.

Tadeu advertiu Maria ao vivo e questionou Natália se estava tudo bem. A designer de unhas respondeu que sentiu agressividade por parte da colega de confinamento, mas que estava tudo bem.

Confira abaixo o momento exato da suposta agressão e a repercussão na web: