A temperatura subiu na madrugada desta quarta-feira (2) no “BBB 22”. Maria e Eliezer trocaram carícias e movimentaram o edredom no quarto Lollipop. Os confinados chegaram a acordar os Brothers que estavam no mesmo local.

Na web, internautas comentaram o momento quente entre a atriz e o designer. “Minha gente, Maria e Eliezer tão pegando fogo… e Vyni tá literalmente querendo empatar a fod*”, pontuou uma conta. “A Brunna pedindo socorro com o olhar”, escreveu outra.

Veja: