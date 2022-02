Maria é expulsa do ‘BBB 22’ após agredir Natália; saiba detalhes

A TV Globo decidiu expulsar a participante Maria, do “BBB 22”, após polêmicas no jogo da discórdia da última segunda-feira (14). Acusada pela web de ter agredido Natália com um balde durante a dinâmica, a sister havia conversado com Vyni e revelou que a colega de confinamento a deixou com ódio.

“Ela (Natália) me deixou com muito ódio, na hora não raciocinei na hora que eu fiz e (…) sabe, é a segunda vez que sou agressiva com uma pessoa”, disse durante uma conversa com o participante da pipoca.

Após a expulsão, Natália, Lucas e Gustavo conversavam na cozinha quando a sister caiu no choro e se desesperou ao se sentir culpada pela saída de Maria. Os brothers tentaram acalmar a emparedada da semana. “Eu tô em choque, ai, eu tô em choque, cara mano”, disse ela.