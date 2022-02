Maria Lina, ex de Whindersson Nunes, diz não saber motivo do término: ‘Quem quis foi ele’

Maria Lina, a ex de Whindersson Nunes, confessou que até hoje não entende a razão do seu término com o humorista. Em entrevista ao podcast Vaca Cast, da influenciadora Evelyn Regly, a estudante de engenharia disse que está em bons termos com o youtuber, mas que o fim da relação ainda é um mistério. O podcast foi exibido nesta terça-feira (1).

Whindersson e Maria Lina viveram um verdadeiro trauma em 2021: perderam João Miguel, o primeiro filho do ex-casal, que faleceu dois dias após o parto prematuro. Sobre esse momento, a morena falou que ficou bastante abalada por não ter mais a companhia do humorista.

“Quando eu perdi o João, eu queria esconder a minha história, não queria que ninguém soubesse, nem que falassem sobre perto de mim, e isso ia me doendo mais. Até que comecei a falar. Passei a conversar com a minha mãe (…). Foi tão difícil perder o meu filho, e ele não tem culpa de nada, mas de qualquer forma, perder o pai do meu filho também. Eu não queria levantar, não queria trabalhar. Às vezes me dava saudade do meu filho, e eu convivi apenas 30h com ele”, lamentou.