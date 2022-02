Maria não quis encontrar a família após expulsão do ‘BBB 22’, diz colunista

Após sua expulsão do “BBB 22”, Maria decidiu não encontrar a família depois de deixar os estúdios Globo, onde fica a casa mais vigiada do Brasil. As informações são de Leo Dias, do “Metrópoles.

A atriz, que apareceu no “Domingão com Huck” no último domingo (20), foi desclassificada do reality show após agredir Natália com um balde durante uma dinâmica do “jogo da discórdia”.

Segundo informações do colunista, a cantora preferiu permanecer no hotel e se isolar com sua melhor amiga para entender o momento. Afastada dos parentes, ela reviu os vídeos do reality e entrou em um momento introspectivo antes de dar suas explicações fora da casa.

