Maria revela motivo de ter se distanciado dos participantes da Casa de Vidro

Com a chegada dos integrantes da Casa de VidroM, aria foi a única participante do BBB 22 que sequer quis saber como anda a vida dela fora do reality. Na madrugada deste sábado (12) , a cantora revelou a Eliezer o motivo de não ter se aproximado de Larissa e Gustavo.

“Independente do que as pessoas pensem lá fora, eu não me importo. Por isso que eu não perguntei nada até agora. Quando eles entrarem aqui eu explico o motivo de eu não ter ido imediatamente neles. O tempo todo que eu fiquei ali, eu perguntei pouco deles e também não falei nada de mim. Eu não quero me preocupar com a imagem que eles tem lá fora de mim”, relatou a cantora.