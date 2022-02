Maria se emociona ao falar de expulsão do BBB 22: ‘Eu não me reconheci’

Maria participou do Domingão do Huck neste domingo (20) após ser expulsa do Big Brother Brasil 22 por ter atingido Natália com um balde durante o Jogo da Discórdia. A cantora desabafou sobre a atitude que teve e disse ter se arrependido na mesma hora.

“Fiquei muito mais tranquila quando vi o VT porque deu para ver o lugar imediato de arrependimento. É delicado porque no momento que eu fiz eu não tinha consciência do que estava fazendo, me senti provocada, é do jogo e acabei reagindo de uma forma que a gente não espera. Agi na defensiva. Nem era minha vontade ir naquele dia na Natália. Ir nela era tipo chutar cachorro morto. E quando acabou o jogo da discórdia eu na mesma hora me recolhi. Eu não me reconheci”, disse após questionamento de Maíra Azevedo, a Tia Má, que participou do programa.

“Foi imediato porque já era uma situação já tinha chegado na semelhança na semana anterior e me questionei o por quê disso. Aqui fora eu não tinha essa reação. A minha tendência de alteração era no deboche, na piada mais ácida. Aquilo me preocupou demais. Estava passando por um momento conturbado e me disponibilizei a participar do programa mesmo assim. Aquele momento não me define, mas me recolhi e reconheci meu erro. Aceitei, ouvi, fiquei triste, mas entendi”, completou.