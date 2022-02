Maria se pronuncia após ser acusada de agredir Natália: ‘Tendência a ser agressiva’

Após toda a polêmica gerada dentro e fora da casa do “BBB 22”, Maria usou seu espaço no “raio-x” da manhã desta terça-feira (15) para se pronunciar diretamente com o público.

A sister, que foi acusada de agredir Natália durante o jogo da discórdia, revelou ter uma “tendência a ser agressiva” e garantiu que se desculpou com Natália por mais de uma vez.

“Quando eu vim para o programa, eu vim muito disposta a ser eu mesma e tranquila quanto a isso. Mas eu sabia que tinha uma preocupação que era a minha tendência a ser agressiva, só que a minha tendência a ser agressiva são nas minhas palavras, são nas minhas expressões, no meu tom de voz, nunca foi num lugar de agressão”, iniciou.

“Isso é uma atitude que me preocupou e que eu pedi desculpas ontem no ao vivo pra Natália, depois pedi de novo e gostaria de pedir desculpas para vocês, publicamente mais uma vez […] Vou começar a observar o que tem me levado a esse lugar”, finalizou.

Veja o vídeo: