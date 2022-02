Maria tem nova teoria após discurso de Tadeu: ‘o nosso tá na reta’

A permanência de Arthur Aguiar caiu como uma bomba para os integrantes do quarto lollipop. Na madrugada desta quarta-feira (9) os brothers fizeram especulações sobre o discurso de Tadeu. Para Maria, ela tem grandes chances estar ameaçada.

“”Eu acho que o que o Tadeu quis dizer com não chegar nem perto de sair é que não é o jogo, não é tu combinar voto, ter estratégia. Não é isso, é tu não se comprometer com o jogo. Ele talvez deixou as relações de lado essa semana mas ele quis muito ficar”, começou Bárbara.

“Pra mim respondeu muita coisa esse discurso. Eu tô achando que é o nosso que tá na reta lá fora. Sinceramente”, declarou Maria.

Assista abaixo: