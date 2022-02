Marido de Jojo Todynho faz tatuagem em homenagem à cantora; veja

Jojo Todynho surpreendeu os seguidores ao compartilhar na noite da última quinta-feira (10) um momento íntimo com o maridão. O casal curtia um jantar romântico, quando Lucas Souza surpreendeu a cantora com algumas homenagens.

O marido da funkeira antecipou as felicitações de aniversário da cantora e armou uma surpresa com bolinho, luz de velas além da vencedora de “A Fazenda 12” poder ouvir a música do casal tocada em um violino no local.

Logo depois, o oficial do Exército mostrou para Jojo a tatuagem que fez em homenagem à funkeira. “Meu Deus, essa surpresa pré aniversário! Eu te amo, marido! Meu Deus, ainda fez tatuagem com meu nome! Tô me tremendo toda, aí meu Deus!”, escreveu ela na legenda da publicação.

Confira o momento: