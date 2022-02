Marido de Jojo Todynho revela receber mensagens preconceituosas: ‘Inacreditáveis’

O marido de Jojo Todynho, Lucas Souza, usou as redes sociais para desabafar sobre mensagens preconceituosas que tem recebido após seu casamento com a funkeira.

O oficial do exército revelou não poder expor o conteúdo, por conta de sua profissão, mas encaminhou para os advogados do casal tomarem as devidas providências.

“Infelizmente devido a minha profissão eu não posso ir para internet e expor algumas mensagens e comentários preconceituoso que estou recebendo, minha vontade é gravar um vídeo expondo todo esse pessoal e rebater na altura, são mensagens inacreditáveis, que nunca pensei que um ser humano poderia escrever”, iniciou.

“Mensagens de cunho racista e preconceituosas em relação a minha esposa, mensagens falando que eu jamais poderia me envolver com uma mulher fora dos padrões de beleza da sociedade, não é uma mensagem não são várias!”, completou.

“Informo a esse pessoal que estão mandando essas mensagens ou colocando mentiras na internet para ganhar ibope, que eu não vou deixar baixo, com a ajuda da advogada vamos notificar esse pessoal e se for preciso entrar com um processo!!! Pessoas que criam perfis fakes e ficam destilando preconceito, lembrem que Deus vê tudo e à justiça dele não falha!”, finalizou Lucas.