Marido de Jojo Todynho se declara: ‘Demonstro diariamente que eu te amo’

O marido de Jojo Todynho aproveitou que a cantora completa 25 anos nesta sexta-feira (10) para se declarar. Nas redes sociais, o militar Lucas Souza publicou várias fotos do casal. Eles se sacaram há pouco mais de uma semana.

“Feliz aniversário, minha vida. Eu já te falei e demonstro diariamente o quanto eu te amo. Obrigado por ser essa mulher maravilhosa. Te amo muito”, escreveu ele no Instagram

Vale destacar que às vésperas do aniversário da dona do hit “Que Tiro Foi Esse”, o oficial do exército tatuou o nome de batismo de Jojo em sua costela.