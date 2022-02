Uma série documental sobre a vida de Marília Mendonça é desenvolvida pela Netflix. A rainha da sofrência morreu após um acidente aéreo em 2021 e chocou no Brasil.

A revelação foi feita pelo empresário da cantora, durante uma entrevista para a revista Piauí. “Ela adorava ver Netflix com as amigas”, disse ele.

A série vai contar desde o dia do seu nascimento, até as suas últimas horas de vida. O projeto deve vai estrear nos próximos meses e contará com nove episódios.