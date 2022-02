‘Mataram meu filho aqui como matam em meu país’, diz mãe de congolês assassinado no Rio

Ivana Lay, mãe do congolês Moïse Kabamgabe, que morreu espancado em quiosque no Rio de Janeiro, deu um depoimento emocionado sobre o filho. Ao jornal O Globo, ela contou que a família fugiu do Congo por causa de guerra étnica que matou seus pais.

“Nessa guerra, eles mataram a minha mãe, meus parentes, toda a minha família. Continuam até hoje, e todo dia tem mortes. Ela ainda dura no Congo. O pai dele e muitos parentes desapareceram por conta dessa disputa. Na minha cabeça, eu tinha que fugir para o Brasil para ficar calma. Viemos para cá em 2014. Meus filhos começaram a estudar. Eles chegaram aqui pequenos. O Moïse (Mugenyi Kabagambe) chegou aqui com 11 anos, em 15 de fevereiro de 2011. Ele veio primeiro. Nesses anos todos, o meu filho virou um brasileiro. Tudo dele era do Brasil. Ele sabia como trabalhar no Brasil, fez muitos amigos”, contou.

A mãe de Moïse afirmou que ele tinha muitos amigos brasileiros e que foi morto por ser negro e africano.

“Por que eles mataram o meu filho? Moïse tinha todos os amigos brasileiros. Aí vêm os brasileiros e matam o meu filho. Olha a foto do meu filho, meu bebezinho. Era um menino bom. Era um menino bom. Era um menino bom. Eles quebraram o meu filho. Bateram nas costas, no rosto. Ó, meu Deus. Ele não merecia isso. Eles pegaram uma linha (uma corda), colocaram o meu filho no chão, o puxaram com uma corda. Por quê? Por que ele era pretinho? Negro? Eles mataram o meu filho porque ele era negro, porque era africano.

Por fim, Ivana pediu ajuda para que os culpados sejam responsabilizados. “Não podem matar as pessoas assim. Eles quebraram as costas do meu filho, quebraram o pescoço. Eu fugi do Congo para que eles não nos matassem. No entanto, eles mataram o meu filho aqui como matam em meu país. Mataram o meu filho a socos, pontapés. Mataram ele como um bicho. Eu vi na televisão que, aqui no Brasil, se um cachorro morrer, há várias manifestações. Então, eu quero que todo mundo me ajude com justiça. Eu não sei mais como será a minha vida. Por favor, me ajudem”, completou.

Jovem foi morto ao cobrar dívida

Moïse foi espancado até a morte depois de cobrar R$ 200 por duas diárias de trabalho não paga, de acordo com a deputada estadual (Psol), presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).

“O Moïse foi cobrar duas diárias de trabalho no quiosque, e isso equivale a R$ 200”, relatou a parlamentar, na manhã desta terça-feira (1º).

O dono do quiosque na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, onde o congolês Moïze Kabamgabe trabalhou como atendente, chegou à delegacia nesta terça para ser ouvido por Agentes da Divisão de Homicídios do Rio.

Um outro homem foi à 34ª DP, em Bangu, no Rio, e disse ser uma das pessoas que agrediu o congolês. O homem contou que é um dos funcionários do Quiosque Tropicália, onde o episódio aconteceu. Segundo ele, não havia a intenção de tirar a vida do jovem.