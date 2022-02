Medicina e Farmácia: UnitedHealth Group lança Programa de Estágio 2022

A UnitedHealth Group (UHG), empresa do setor de saúde, acaba de anunciar a abertura de inscrições para 10 vagas de estágio para alunos que estão cursando Medicina e Farmácia.

O grupo, dono de empresas como Amil, busca profissionais que tenham disponibilidade para atuar no Rio de Janeiro.

As informações são da Companhia de Estágios, principal player do mercado de recrutamento e seleção do Brasil e responsável por este processo seletivo.

Para as 07 vagas de Medicina, é necessário estar cursando a partir do 9º período, com formação prevista para dezembro de 2023 e disponibilidade para atuar de domingo a domingo sem plantão noturno.

Já para as 03 vagas de Farmácia, a empresa pede formação prevista para 2024, inglês a partir do básico e Excel intermediário.

A UnitedHealth Group oferece uma bolsa-auxílio de até R$1.400,00, além dos benefícios de assistência médica e odontológica, vale-refeição ou refeitório, seguro de vida, possibilidade de efetivação e Gympass.

As inscrições podem ser feitas até 13/02 pelo link https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/uhg/.

Sobre a Companhia de Estágios

A Companhia de Estágios é uma HR Tech que oferece soluções em recrutamento e seleção de estagiários, trainees e aprendizes, gestão de contratos e programas de aprendizagem para as maiores organizações do país.

Com mais de 1.5 milhões de jovens talentos cadastrados em sua base, a Companhia de Estágios usa inteligência artificial e gamificação para proporcionar a melhor experiência aos candidatos das mais de 4 mil vagas que gerencia anualmente.

Mais informações em www.ciadeestagios.com.br.

Fonte: Assessoria de Imprensa – Cia de Estágios.

