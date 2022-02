Médico que morreu em fuga de incêndio na Barra recebeu folga na noite do acidente

Foto: Divulgação/Codesal O médico residente que morreu após cair do 3° andar do prédio em que morava, tentando fugir de um incêndio, estaria trabalhando na noite do acidente. Caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira (11).

De acordo com o g1 Bahia, a coordenadora da residência pediátrica do hospital das Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), Célia Silvany, revelou que ele foi liberado por causa da morte um paciente. O médico trabalhava no local. Foto: Acervo Pessoal

Segundo a coordenadora, Bruno Raphael Bastos Coelho estava abalado com o falecimento de uma criança. “Ele estaria de plantão na noite em que morreu. Ele era bastante apegado às crianças e a gente liberou porque ele não tinha condições de ir trabalhar. Foi uma triste coincidência”, disse.

Célia Silvany contou que na última conversar entre os dois, no início de fevereiro, Bruno disse estar realizado com as conquistas pessoais e profissionais.

“Foi um rapaz que saiu da cidade dele para morar aqui sozinho. Ele passou esse primeiro ano dizendo que venceu todos os obstáculos, todos os medos. Disse que iria entrar no segundo ano muito mais forte e mais feliz”.

Um médico residente morreu, na madrugada desta sexta-feira (11), depois de cair do 3º andar de um edifício na rua Presidente Kennedy, localizado no bairro da Barra. Bruno Raphael Bastos Coelho, de 32 anos, tentava fugir de um incêndio que atingiu um dos apartamentos do segundo andar do prédio, chamado Kennedy.

Outras 3 pessoas ficaram feridas por conta do incêndio. Segundo testemunhas, Bruno dormia quando o incêndio atingiu o prédio e não percebeu o surgimento das chamas. Ele foi acordado por vizinhos e, no desespero para escapar do fogo, tentou sair do apartamento pela varanda. A intenção dele era pular de uma sacada para a outra. Porém, na fuga, ele se desequilibrou e caiu na área da garagem do edifício.

Em nota, as Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) lamentou a perda do funcionário, citando que ele era conhecido por atender sempre de forma atenciosa os pacientes e familiares. “Bruno é lembrado com carinho pelos colegas de residência e pelos profissionais da instituição de Santa Dulce como uma pessoa alegre, simples e sempre disposta a ajudar”.

Além disso, coordenadores e amigos deixaram uma palavra de carinho aos familiares da vítima. “Estamos todos consternados. Uma pessoa batalhadora e dedicada aos seus pacientes. Era muito querido por todos”‘ disse a coordenadora da residência e internado em pediatria das Obras Sociais Irmã Dulce, Célia Silvany.

“Bruno era um amigo sempre presente, extremamente companheiro, muito dedicado e amado pelos pacientes. Estava sempre alegre e feliz. Costumávamos dizer que ele tinha o melhor abraço do mundo. Vai deixar muitas saudades”, disse emocionada a amiga e colega de residência de Bruno, Ana Clara Nery.