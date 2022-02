Médicos do INSS entram em greve e devem atrasar 50 mil perícias

Os peritos médicos do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) entram em greve nesta terça-feira (8) em todo o Brasil e paralisação vai continuar até quarta-feira (8). Com isso, 25 mil perícias médicas serão afetadas. No último dia 31, quando houve a primeira paralisação, outras 25 mil perícias ficaram atrasadas.

O segurado que teve seu pedido atrasado, precisa ter a perícia remarcada até o meio-dia do dia seguinte ao atendimento cancelado, conforme portaria nº 922 do INSS. A nova data deve estar disponível para ser consultada a partir das 13 horas do dia seguinte do cancelamento, no aplicativo Meu INSS, no site ou pelo telefone 135.

A perícia é exigida para comprovação de incapacidade para quem recebe benefícios como auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadorias por incapacidade permanente ou para pessoa com deficiência e BPC (Benefício de Prestação Continuada) para pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade social.

Em nota, o INSS Salvador informou que o atendimento nas agências da Rua Odilon Dorea e Comércio, na capital, foi temporalmente suspenso, “devido a dificuldades operacionais no local”. O Instituto orientou que a população já agendada deve entrar em contato com a Central 135 para verificar nova data e reforçou que os direitos dos segurados e beneficiários serão resguardados a partir da data do requerimento.