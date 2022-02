A MEI Fácil é uma fala que objetiva ajudar milhões de Microempreendedores a terem sucesso em seus negócios, conforme definição do Banco Neon.

MEI Fácil: a conta do Banco Neon para o empreendedor

Conforme informações do Banco Neon, a MEI Fácil leva tranquilidade e simplificação na relação com a burocracia e serviços financeiros para o microempreendedor.

Neon oferece vantagens exclusivas e gratuitas

O cliente NEON pode contar com vantagens exclusivas e gratuitas para manter a rotina financeira sob controle. Sendo assim, também pode aproveitar todas as vantagens em ser NEON no seu negócio, por meio da plataforma MEI Fácil.

De acordo com informações oficiais do Banco Neon, no app MEI Fácil, você encontra tudo o que precisa para manter a saúde da sua empresa em dia.

Confira algumas das vantagens em ter o app MEI Fácil

Além disso, o Neon reforça que o seu aplicativo é fácil de usar, prático e gratuito. Sendo assim, confira algumas das vantagens em ter o app MEI Fácil, de acordo com informações oficiais:

Conta Digital com cartão de crédito gratuito;

Apoio dos especialistas MEI Fácil para organizar sua contabilidade;

Pagamento do DAS em 1 clique, direto pelo app;

Emissão de boletos e serviços básicos sem custos;

Maquininha com apenas 0,99% de taxa, dentre outras vantagens.

Como posso receber dos meus clientes?

A Conta MEI Fácil permite que receba dos seus clientes das seguintes formas:

Através boletos de cobrança;

Por meio de transferência bancária (TED, Pix e entre contas MEI Fácil ou Neon);

Através do pagamento com maquininhas de cartão.

Uma conta MEI com cartão de crédito sem anuidade

Sendo assim, o Banco Neon ressalta que além de abrir e gerenciar sua MEI sem custo, você pode ter uma conta MEI com cartão de crédito sem anuidade, ajuda de especialistas e vantagens além das mencionadas.

Quanto custa a conta MEI Fácil?

Confira os custos da conta Mei Fácil, de acordo com informações oficiais:

Abertura e manutenção > Grátis

Boletos de cobrança emitidos > Grátis

Boletos de cobrança pagos > Grátis

Emissão de extratos > Grátis

Pagar boletos e impostos > Grátis

> Transferir entre contas MEI Fácil ou Neon > Grátis

Transferir TED para outros bancos > Grátis

Mensalidade do cartão > Grátis

Saques > 1 grátis por mês, demais R$ 6,90

A conta MEI Fácil oferece atendimento e suporte de uma equipe especializada

De acordo com informações do Banco Neon, a conta MEI Fácil foi criada para ajudar você em sua jornada como MEI. Dessa forma, é possível falar sobre finanças ou resolver questões relacionadas ao CNPJ, visto que pode contar com atendimento e suporte de uma equipe especializada. Para abrir a conta Mei Fácil acesse a plataforma oficial do Banco Neon ou baixe o seu aplicativo.