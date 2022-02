MEI ficará mais caro este mês; saiba o valor

A partir de fevereiro, as pessoas inscritas no MEI (Microempreendedor Individual) podem considerar o aumento de valores cobrados da contribuição mensal que terá uma alta de 10,18%. Desta forma, cada um deve desembolsar R$ 60,60 + a cobrança do ISS municipal.

A cobrança pode começar em março para alguns, entenda abaixo.

Por que o valor do MEI aumentou?

De acordo com as regras, isso se deve ao percentual cobrado que é 5% do salário mínimo. Como o mínimo agora aumentou para R$ 1.212, desde 1 de janeiro, em efeito escalonado a contribuição do MEI também aumentará.

No Brasil, estima-se, que já exista cerca de 13 milhões de MEIs entre prestadores de serviços, comércio e indústria. Desta forma, todas essas pessoas devem ser impactadas.

Em um ano, a cobrança a mais deve atingir cerca de R$ 60 reais.

Quando a cobrança começa?

Para alguma pessoas a cobrança já começa esse mês, isso porque, boletos com vencimento após 20 de fevereiro já terão o valor do MEI reajustado. Para aqueles com data inferior, a cobrança será de R$ 55 em fevereiro e o reajuste começará a partir de maio.

Verifique o valor do seu boleto, no site oficial para geração de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (Das) do MEI.

Quem pode fazer o MEI?

Para ser MEI, além de limite de renda anual é preciso estar dentro e outras regras, confira as principais abaixo:

Para ser MEI você só pode faturar até R$ 81 mil por ano, o que equivale, em média, R$ 6.750 por mês;

Ter apenas um funcionário registrado, que receba o salário equivalente ao piso da categoria ou um salário mínimo;

Não ter participação em outra empresa como sócio, titular ou então administrador;

Não ter ou abrir filial;

A sua atividade estar estabelecida entre as opções disponíveis para MEI.

Paga para abrir o MEI?

O processo para virar MEI é feito pela internet, diretamente pelo site do governo federal e sem qualquer custo. A única contribuição que deve ser realizada, todos os meses, é o pagamento da DAS-MEI.

Por meio, deste pagamento o microempreendedor tem direito a benefícios previdenciários como auxílio-doença e aposentadoria, entre outros disponíveis pelo INSS. Além disso, a formalização dá a possibilidade de emissão de nota fiscal sem custo para empresa no ramo do comércio, indústria ou prestador de serviço.

É preciso ficar atento e verificar se está acessando o site correto do governo. Há inclusive um novo golpe do MEI, em que criminosos roubam dados e também dinheiro das vítimas – confira como o golpe funciona.