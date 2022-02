Méliuz lança conta digital gratuita com serviços financeiros e shopping em um só lugar

Nesta última segunda-feira (31) o Méliuz anunciou o lançamento de um App que integra serviços financeiros e shopping em uma única plataforma. De acordo com informações disponibilizadas pela companhia, o aplicativo já está disponível para uma parcela de usuários e deve ser liberado para todos ao longo das próximas semanas.

A novidade do Méliuz garante uma conta digital totalmente gratuita para seus usuários. Desse modo, é possível realizar diversas operações financeiras como compra e venda de criptomoedas, utilização de saldo para compras e até mesmo envio e recebimento de PIX, o sistema de pagamentos instantâneo do Banco Central do Brasil.

“O lançamento do novo app é um passo muito importante em direção ao nosso objetivo de posicionar o Méliuz como a melhor solução de shopping, tanto para os consumidores quanto para as lojas parceiras”, disse Israel Salmen, sócio fundador e presidente do Méliuz.

Segundo informações divulgadas pela companhia, a primeira versão do novo App será liberada aos poucos para sua base de usuários. Desta forma, os clientes poderão continuar utilizando o aplicativo anterior. “Vamos fazer um lançamento gradual para garantirmos a qualidade do produto e mantermos o controle sobre a oferta dos novos serviços, da forma como sempre fizemos no Méliuz.”, disse Salmen.

Saiba mais sobre o Méliuz

O Méliuz é um portal criado por Israel Salmen e Ofli Guimarães, que possui como objetivo disponibilizar gratuitamente cupons de desconto em diversas lojas online do Brasil. Atualmente, o Méliuz garante cupons de desconto no Ifood, Magazine Luiza, Amazon, Casas Bahia, Mercado Livre e diversas outras lojas online. No site da companhia é possível conferir todas as lojas parceiras.

Além dos códigos promocionais, o Méliuz garante aos seus usuários a possibilidade de cashback. Desse modo, é possível receber de volta parte do dinheiro gasto em uma compra.

Para utilizar um cupom de desconto do Méliuz, basta que o consumidor escolha o cupom de desconto no site da companhia, copie e cole no local indicado pela loja. Geralmente, é solicitado que o código seja colado na página do carrinho ou página de pagamento. Vale destacar que no site do Méliuz os códigos podem ser encontrados pelo nome da loja ou por categorias de cupons de desconto.

O cartão de crédito da companhia

Além da novidade de conta digital totalmente gratuita do Méliuz, a empresa vem trabalhando no lançamento de seu novo cartão de crédito. Dados disponibilizados recentemente pela companhia informam que mais de 700 mil indivíduos já se cadastraram na Lista de Espera para garantir prioridade na análise de crédito. Esse deve ser o primeiro cartão do país a ser emitido sem tarja magnética, incentivando o uso da função contactless e dificultando a clonagem de cartões.

O novo cartão de crédito Méliuz contará com a bandeira Mastercard Platinum, sendo um cartão internacional e multifuncional, com as funções crédito, débito e pré-pago. Vale destacar que todas as modalidades do cartão (tanto a física quanto a virtual) serão gratuitas, sem nenhum custo de anuidade ou mensalidade. A novidade deve contar também com recompensas em criptomoedas (criptoback)