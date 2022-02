Membros de religiões de matriz africana protestam contra mudança de nome de duna do Abaeté

Membros de religiões de matriz africana se reúnem nesta terça-feira (15), a partir das 13h, em frente a Câmara Municipal de Salvador, no centro da cidade, em protesto contra o Projeto de Lei 411 que propõe a mudança de uma das dunas da Lagoa do Abaeté para Monte Santos Deus Proverá. A PL é de autoria do vereador Ismard Araújo (PL).

A Frente Makota Valdina convocou a manifestação, que nomeou de Ebó coletivo. “O ato é feito a partir do momento que damos as mãos, e ligamos nosso pensamento e nossos passos ao direcionamento que nossos ancestrais nos darão”, escreveu o grupo nas redes sociais.

Até então, apenas foi aprovada a mudança para “Monte Santo” e a ordem de serviço foi assinada nesta quinta-feira (10) pelo prefeito Bruno Reis. De acordo com o gestor municipal, o nome “Monte Santo Deus Proverá” não será aprovado.

Na última semana, foi assinada a ordem de serviço para a urbanização das dunas. Com projeto desenvolvido pela própria Seinfra, a requalificação prevê, dentre outros objetivos, uma ampla urbanização da área, com instalação de toda a infraestrutura necessária para dar suporte aos frequentadores do lugar, proporcionando mais qualidade, conforto e segurança.

A intervenção foi pensada para que as atividades rotineiras, dentre elas as religiosas, ocorram em plena consonância com a natureza, de modo a preservar as características originais do local. Além disso, será instalado na região um receptivo para dar suporte aos visitantes com informações sobre o monte, e fazendo campanhas educativas de preservação do meio ambiente.