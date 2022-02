Menina com microcefalia receberá medicação à base de Canabidiol

Uma menina com microcefalia de Ipirá, cidade a cerca de 210 km de Salvador, receberá medicação à base do Canabidiol para tratar convulsões provocadas pela doença. Um representante da Associação de Apoio a Pacientes e Pesquisa de Cannabis Medicinal (Apepi) entrou em contato com a família informando que irá fornecer o medicamento.