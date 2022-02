Meninas do Lolipop questionam escolhas de Jade para o vip

As escolhas da líder Jade para o vip desagradaram as habitantes do quarto Lollipop. Durante a madrugada desta sexta-feira (11), Eslovênia, Brunna Maria reclamaram porque a influenciar havia prometido levar as trÊs para o grupo de alimentação privilegiado caso conquistasse a liderança novamente.

“Eu acho que da primeira vez ela usou o critério de, tipo assim, ela pegou a Laís e a Bárbara que tem mais afinidade com ela, estavam na Xepa e tal. Os dois meninos que estavam na Xepa, Vyni que ficou com ela até o final (da prova) e o Eli. Dessa vez ela pegou de proximidade mesmo”, comentou Brunna.

“As vezes eu falo e ninguém me escuta”, completou Maria.

“Não é que você fala e ninguém te escuta. A gente não tinha nenhuma experiência com a pessoa a ponto de olhar pra ela diferente. Agora a gente tem”, analisou Eslovênia.