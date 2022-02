É possível que você entre no mercado de investimentos aumentando a sua rentabilidade, ainda que você seja uma pessoa física que – até então – era fiel à caderneta de poupança.

Mercado de investimentos: a volatilidade do mercado e o planejamento para o novo investidor

A poupança pode ser conceituada como um hábito dentro de um planejamento financeiro flexível. Por isso, você pode continuar mantendo esse hábito e diversificar seus investimentos para além da caderneta tradicional.

No entanto, a diversificação de investimentos requer um planejamento financeiro para que você analise os riscos e também minimize as chances de cair em fraudes e golpes. Visto que, assim como ocorre com o Pix e com o Open Banking, também o mercado de investimentos é bastante utilizado para diversas ações de má-fé, principalmente na internet.

Busque por sites oficiais e relevantes

Por isso, é considerável que o novo investidor faça uso de plataformas oficiais como o site do Banco Central do Brasil (BCB) e da Bolsa de Valores do Brasil (B3). Uma vez que são plataformas que permitem que você aumente o seu conhecimento e faça uso dos simuladores disponibilizados por diversos sites; o que pode ser interessante para o novo investidor por diversos aspectos.

Comece por opções de renda fixa

Não há uma regra sobre como você deve investir, porém, é aconselhável que os investidores iniciantes comecem por opções de renda fixa, considerando que as opções de renda fixa permitem que você saiba qual valor será resgatado; o que pode aumentar sua segurança para que você entenda melhor o comportamento desse mercado. Por exemplo, o Tesouro Direto permite que invista valores baixos, de modo que você possa escolher se deseja investir a longo, médio ou curto prazo.

Diversifique suas opções

Sendo assim, é relevante que você faça investimentos diversificados de valores baixos para que você entenda, de forma prática, o conceito e o impacto de diversos fatores financeiros e econômicos nos investimentos. Por exemplo, é importante que você conheça a volatilidade do mercado e o impacto da Selic nos investimentos de renda fixa, dentre diversas outras vertentes inerentes a esse mercado.

Conheça o mercado de forma abrangente

Além disso, o fato de estudar sobre mercado de investimentos pode ajudar o novo investidor a entender melhor questões mais complexas e outras opções, como as criptomoedas, por exemplo.

Dessa forma, você poderá analisar melhor suas opções e criar um planejamento que faça sentido para atender às suas necessidades, de modo que você possa verificar a viabilidade de sair da poupança ou de mantê-la para determinados objetivos; ao passo que você deve realizar pequenos investimentos de forma faseada, até que você se sinta seguro para realizar um investimento mais elevado.