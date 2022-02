O mercado de investimentos tem atraído cada vez mais pessoas físicas por conta da elevação da rentabilidade e da disseminação do conhecimento sobre as opções disponíveis no mercado financeiro.

Mercado de investimentos: planejamento, volatilidade e objetivos

No entanto, é importante que a pessoa física se atente a alguns pontos para elevar sua chance de aumentar a sua rentabilidade com segurança, considerando toda a volatilidade que envolve os fluxos financeiros e econômicos do país.

Sendo assim, é importante que você faça um planejamento financeiro; principalmente, caso seja um novo investidor, para que tem obtenha clareza sobre quais são suas metas; qual é o valor que você pode disponibilizar para cada opção de investimento; qual é o período que você pode aguardar para o resgate desse valores e quais são as opções que melhor atendem a suas necessidades mapeadas.

Ferramentas de gestão

Para isso, você pode fazer o uso da ferramenta de gestão ou de aplicativo de organização financeira. Dessa forma, você poderá criar um fluxo pessoal que corrobore seus objetivos.

Além disso, você deve estudar o mercado para entender como os diversos fatores externos impactam na inflação, e, por conseguinte, na rentabilidade de cada opção de investimentos. Por conta de toda a complexidade que envolve o fluxo econômico, é um consenso entre os especialistas que os novos investidores comecem pelas opções de renda fixa; já que são opções que permitem que o investidor entenda o comportamento de cada opção.

Diversifique o seu planejamento

Além disso, você deve diversificar os valores. Por isso, coloque valores baixos para que você estude o mercado de forma prática. O Tesouro Direto, por exemplo, é uma opção bastante viável para quem deseja investir valores baixos, já que você pode realizar investimentos a partir de R$ 30,00. Além disso, você deve consumir informações de sites oficiais como a Bolsa de Valores do Brasil (B3) e o Banco Central do Brasil (BCB), dentre outros sites confiáveis.

Sair ou não da poupança?

Por fim, você deve verificar a viabilidade de sair da poupança. A maioria dos especialistas recomenda que você tire todo o seu dinheiro da poupança e invista em opções de renda fixa. Entretanto, você deve avaliar a viabilidade dessa sugestão na sua rotina; já que a poupança é um investimento de renda fixa que pode ser menos atrativo do que outras opções. Porém, é o mais tradicional.

Por isso, você deve verificar a viabilidade de sair da poupança e diversificar de forma ampla. Caso opte por retirar todo o seu dinheiro da poupança, faça isso de maneira faseada para que você tome decisões planejadas. Sendo assim, analise todas as opções para que possam ser resolutivas dentro da sua rotina financeira e no seu planejamento financeiro em longo prazo.