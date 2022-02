O novo investidor no mercado financeiro deve ter cuidado para que não seja vítima de golpes e fraudes, já que o mercado de investimentos é utilizado para ações de má-fé, tal como ocorre com o Pix e com o Open Banking.

Mercado de investimentos: pontos de atenção para o novo investidor

Embora o mercado de investimentos apresente riscos, também pode ser bastante resolutivo para seus planos pessoais. No entanto, o novo investidor deve tomar cuidado com esse processo para que minimize o risco de perdas.

Dentro do mercado de investimentos há muitas opções. No entanto, antes de optar por uma delas, você deve conhecer todas as opções de forma abrangente. Dessa forma, poderá ter maior clareza sobre o que pode lhe atender no momento atual.

Planeje suas finanças

Para isso, é importante que o novo investidor faça um planejamento financeiro que ampare suas próprias necessidades, considerando o curto, médio e longo prazo.

Sendo assim, analise qual é o valor que você pode disponibilizar para se tornar um investidor; qual é o prazo que você pode aguardar para resgatar o dinheiro investido; qual é o seu objetivo, já que cada modalidade disponível no mercado pode ser direcionada para uma meta.

No entanto, é importante que você faça esse fluxo de forma faseada, de maneira que você não invista todos os valores que você possui em uma única opção. Por isso, diversifique seus investimentos aos poucos dentro de um processo planejado.

Analise as opções

O mercado financeiro oferece muitas opções para novos investidores, no entanto, os investimentos de renda fixa são os mais sugeridos pelos especialistas em finanças; já que o novo investidor poderá obter maior clareza sobre o percentual que será resgatado, de modo que poderá entender na prática o funcionamento desse fluxo.

O Tesouro Direto, por exemplo, é uma opção viável para que você faça um teste prático; já que é uma opção que permite que você invista valores baixos. Dessa forma, você poderá verificar outras opções até que se sinta seguro.

Estude o mercado

Para que direcione todo esse fluxo, é fundamental entender a volatilidade do mercado e o impacto da inflação nos seus investimentos. Sendo assim, estude o método e o mercado. Busque sempre por sites oficiais e faça uso das ferramentas de testes disponibilizadas por muitas plataformas, como a Bolsa de Valores do Brasil (B3) e o Banco Central do Brasil BCB).

Dessa forma, você pode se tornar um investidor de sucesso considerando suas particularidades e minimizando o risco de perdas. Além disso, permanecer numa poupança deve ser uma decisão pessoal que considere todas as vertentes.

Analise a viabilidade da poupança

Por isso, você deve planejar a sua possível saída da caderneta de poupança, ou ainda, deve analisar se poderá mantê-la para alguma objetividade específica. Embora não seja a opção mais recomendada, a poupança ainda é uma opção de investimento que deve ser estudada tanto quanto as demais.