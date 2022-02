Mercado de trabalho: como a nova onda da covid afeta o Brasil e EUA

A pandemia do novo Coronavírus afetou profundamente o deslocamento humano pelo planeta.

Com as fronteiras entre os países fechadas para deter a transmissão do vírus, boa parte da humanidade se viu impossibilitada de viajar para outro país, seja a trabalho ou a lazer.

Com as vacinas, alguns países começaram a relaxar as restrições, mas o surgimento de novas variantes, como a Omicron, acompanhadas de novas ondas de infecção, faz com que o fechamento e abertura das fronteiras seja uma realidade constante.

Se as viagens para lazer podem aguardar, o mesmo não pode ser dito para aqueles que desejam imigrar em busca de melhores oportunidades de vida, que além da questão da passagem de um país para o outro, precisam se preocupar com o mercado de trabalho, que também foi muito afetado com a pandemia, gerando ainda mais incerteza em um processo que já não é fácil.

Momento ideal

Mas de acordo com Leonardo Leão, advogado especialista em Direito Internacional e CEO da Leão Group, empresa especializada em Imigração e Internacionalização de Negócios, o momento é ideal para quem deseja imigrar para os Estados Unidos a trabalho.

“A atividade empresarial retornou de forma muito pujante neste momento” diz Leonardo, “mas há uma carência muito grande de mão de obra em solo americano nesse momento, é difícil encontrar num shopping uma loja que não esteja contratando nesse momento, por exemplo”.

Essa observação é amparada por dados do Departamento de Estatísticas Trabalhistas dos Estados Unidos, cujo último relatório, divulgado no dia 4 de janeiro, apontou que há mais de 10 milhões de vagas de trabalho em aberto no território americano, muitas dessas vagas em setores historicamente ocupados por imigrantes, como a de alimentação e de saúde.

“Historicamente, o mercado doméstico americano não dá conta de ocupar todas as vagas disponíveis”, afirma Leão, explicando que o cenário atual é de ainda mais escassez por conta da variante Ômicron, com funcionários ficando doente e precisando se afastarem, os empresários estão precisando de funcionários para suprir essas ausências” afirma o especialista.

Ainda de acordo com Leão, há uma pressão da classe empresarial para que as restrições imigratórias sejam aliviadas, permitindo que o processo burocrático de imigrar para os Estados Unidos seja agilizado.

“Para quem quiser tentar uma nova vida nos Estados Unidos, a hora é agora”, declara o advogado.

