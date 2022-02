Mercado Livre oferece 750 vagas de emprego em todo o país

Foto: Divulgação

O Mercado Livre, empresa de e-commerce e serviços financeiros, abriu de 750 vagas de emprego em todo o Brasil. As oportunidades variam de analistas até líderes de equipe e o modelo de trabalho pode ser de três modalidades: presencial, híbrido e remoto.

De acordo com informações do JC Concursos, as posições em destaque são para as áreas de tecnologia, operações logísticas e de transportes. Também há oportunidades para atuação nos setores de crédito e pagamentos, além de outras áreas da companhia.