Mercado Modelo completa 110 anos de história

Foto: G1 Bahia



O Mercado Modelo completa nesta quarta-feira (02) 110 anos de história. O ponto turístico da capital baiana, que hoje reúne uma gama de artesanatos locais e do interior do estado, foi construído em 1912.

De acordo com informações do historiador Jaime Nascimento, do Instituto Histórico e Geográfico da Bahia (IGHB), o espaço foi inaugurado oficialmente no dia 02/02/1912. E o prédio do Alfândega, onde hoje funciona o mercado é mais antigo, datado de 1860.

Historicamente, a estrutura foi construída a partir da necessidade dos povos em ter um centro de abastecimento na região da Cidade Baixa. Na época, as mercadorias chegavam de barco, dos saveiros, e eram levadas para o mercado através de uma rampa, já que o mar alcançava a porta do prédio.

Desde a sua construção, o local passou por cinco grandes incêndios e ao longo dos anos, por muitas revitalizações. Os historiadores não sabem por quantas vezes o local teve que ser fechado, mas o último registro foi em março de 2020, quando o centro parou de operar por conta da pandemia da covid-19.

Atualmente, o local funciona como atração turística para venda de artesanato, produtos típicos da Bahia, além de abrigar bares e restaurantes.