meu benefício foi suspenso, mas não recebo Seguro Defeso

O Governo Federal está seguindo nesta semana com os pagamentos do Auxílio Brasil. De acordo com o calendário oficial do programa, a ideia agora é pagar a todos os 18 milhões de usuários do projeto pelo menos até o final desta semana. Nesta segunda-feira (21), por exemplo, é a vez dos usuários que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) terminando em 6.

Vale sempre lembrar, no entanto, que nem todo mundo que recebeu o benefício em janeiro está conseguindo pegar o dinheiro em fevereiro. Nas redes sociais, algumas pessoas estão dizendo que estão recebendo uma mensagem pelo aplicativo que diz que os pagamentos foram suspensos por causa do repasse do Seguro Defeso.

Para quem não sabe, esse é um benefício do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que vai para pescadores artesanais que não podem pescar por uma questão de preservação ambiental durante um período de tempo. É neste momento que eles começam a receber esse dinheiro para ajudar nas contas de casa.

Durante este período, o Governo Federal não faz pagamentos do Auxílio Brasil para essas pessoas. Isso porque se entende que elas já estão recebendo este Seguro. Acontece que, como dito, tem gente que afirma que não está recebendo esse benefício do INSS e mesmo assim teve o programa social suspenso.

Essa é uma situação não muito incomum. De acordo com relatos, várias pessoas estão passando por essa mesma situação neste momento. São indivíduos que acabaram ficando agora em fevereiro sem receber nem o Auxílio Brasil e nem o Seguro Defeso. Eles agora querem saber como é possível resolver essa situação.

Como tentar resolver

Caso essa seja a sua situação, o primeiro passo é analisar os seus dados no app do Meu INSS. Acontece que é preciso prestar atenção porque é essa autarquia que é responsável por fazer esses pagamentos. É por lá que você vai ver a sua situação.

Em alguns casos, algumas pessoas podem estar recebendo o Seguro Defeso sem nem saber. Então é importante fazer essa consulta. Caso você não venha recebendo esse benefício também, então a saída é entrar em contato com as autoridades.

Primeiro é importante contatar o próprio INSS e logo depois é importante entrar em contato também com o Ministério da Cidadania, que é responsável pelos pagamentos do Auxílio Brasil. Por lá, a tendência é que o cidadão consiga pelo menos uma resposta.

Auxílio Brasil

O Governo Federal começou os pagamentos do seu Auxílio Brasil ainda no final do último mês de novembro. Mas naquele primeiro momento apenas as pessoas que estavam no antigo Bolsa Família é que estavam podendo receber.

Esse cenário mudou com a chegada de 2022. Tomando como base os números do Auxílio Brasil, cerca de 3,5 milhões de brasileiros entraram na folha de pagamento do benefício desde o início deste ano. É o que se sabe.

Em entrevista recente, o Ministro da Cidadania, João Roma, disse que o objetivo do Governo Federal é seguir zerando a fila de espera para o programa nos próximos meses. Mas não há garantia de que isso vai acontecer mesmo.