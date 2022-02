meu saldo está zerado. Como faço para resolver?

O Governo Federal está seguindo nesta semana com os pagamentos do Auxílio Brasil. De acordo com as informações oficiais, cerca de 18 milhões de pessoas estão dentro da folha de repasse do projeto em questão. Nesta terça-feira (22), por exemplo, é a vez dos usuários que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) terminando em 7.

Acontece, no entanto, que vários indivíduos que fazem parte dessa folha de pagamento afirmam que não estão recebendo nada. De acordo com relatos, o saldo do projeto no Caixa Tem estaria zerado mesmo depois da data estipulada para o repasse do benefício. Essas pessoas querem saber como é possível resolver esse problema.

Em primeiro lugar é importante checar se a sua data de pagamento chegou mesmo. Normalmente os usuários novatos acabam se atrapalhando um pouco com esse calendário. Observe se a sua data já passou. Caso não tenha passado, então o dinheiro não vai estar na conta mesmo. É natural que não esteja.

Mas se a sua data de pagamento já passou e você ainda não recebeu nada, a segunda dica é esperar por pelo menos 24 horas. Por exemplo, se você tem o NIS terminando em 7, a sua data é justamente nesta terça (22). Se seu saldo está zerado, a dica é esperar pelo menos até amanhã para saber se vai continuar assim.

Explica-se: nós estamos falando de um sistema falho. Os erros em torno do app do Caixa Tem e do Auxílio Brasil não são incomuns. Então pode ser que o dinheiro não tenha caído na sua conta por uma questão de falha no processo. Há relatos de pessoas que só estão conseguindo receber o benefício um dia depois da sua data de pagamento.

Ainda assim não chegou

Se a sua data passou, você esperou 24 horas e mesmo assim o dinheiro não chegou, então está na hora de agir. De acordo com relatos nas redes sociais, algumas pessoas estão recebendo essa quantia em outras contas.

Então uma dica é procurar por essa quantia em outros lugares. Em um dos casos, por exemplo, uma usuária conseguiu encontrar o dinheiro em uma conta do Caixa Fácil. Então muitas vezes, a quantia está caindo em outros lugares.

Isso também vale para as pessoas que tenham recebido apenas uma parte do valor do benefício neste mês. Isso é mais comum do que se pode imaginar. Basta procurar pelo dinheiro em outro lugar.

Se mesmo assim você não conseguiu encontrar o montante, então o jeito é ir mesmo em uma agência da Caixa. Certifique-se de levar os seus documentos pessoais para pedir por uma varredura em seu cpf. A ideia é encontrar o lugar em que esse montante está.

Auxílio Brasil

De acordo com informações do Ministério da Cidadania, o Auxílio Emergencial do Governo Federal está fazendo pagamentos para cerca de 18 milhões de pessoas. Desde o início do ano, cerca de 3,5 milhões entraram no programa.

Os valores são os mesmos e seguirão os mesmos pelo menos até o final deste ano. De acordo com o Ministério da Cidadania, todo mundo está recebendo pelo menos R$ 400. Essas são as informações oficiais do Governo Federal.