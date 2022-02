MG: Uberlândia não exigirá comprovante de vacina para a volta às aulas

As escolas públicas da rede municipal de ensino de Uberlândia não irão exigir o comprovante de vacina contra a covid-19 para a retomada das aulas presenciais. A Secretaria de Educação deu informações sobre a volta às aulas em coletiva de imprensa nesta sexta-feira, dia 4 de fevereiro.

De acordo com a pasta, os mais de 66 mil alunos da rede municipal terão aulas 100% presenciais neste ano. Nesse sentido, a secretária de Educação, Tânia Toledo, afirmou que não há previsão de ensino híbrido para 2022.

O coordenador da Rede de Urgência e Emergência, Clauber Lourenço, informou que Uberlândia recomenda a vacinação dos estudantes, mas não vai exigir o comprovante de vacina. “Temos mais de uma opção de vacina para esse público e iniciamos mutirões. Hoje mesmo está acontecendo um mutirão”, afirmou Lourenço.

Os mutirões estão sendo realizados na cidade com o objetivo de vacinar o maior número de estudantes contra a covid-19 antes da volta às aulas presenciais.

Apesar de não exigir a vacina, as escolas deverão cumprir as medidas sanitárias para retomar as atividades. As unidades de ensino são orientadas a exibir cartazes de orientação nas suas dependências, sinalizar a entrada e saída dos estudantes e monitorar os casos de contaminação.

“Nossas escolas estão pedagogicamente preparadas e mantêm todos os protocolos de segurança. Se a criança tiver algum sintoma ou alguém da família estiver positivado, é preciso avisar a escola e esperar pelos prazos recomendados”, disse a secretária.

As escolas devem ainda disponibilizar álcool em gel e utilizar todos os espaços possíveis na hora do intervalo da merenda escolar para evitar aglomerações. Além disso, o uso de máscara é obrigatório.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Censo Escolar 2021: rede privada tem queda de 10% no número de matrículas em dois anos.