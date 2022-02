Militar da Marinha mata homem negro e diz tê-lo confundido com ladrão

Um homem de 38 anos foi morto a tiros na noite de quarta-feira (2) ao voltar do trabalho e tentar entrar no condomínio onde morava. Durval Teófilo, que é negro, foi confundido com um assaltante e foi alvejado na porta de casa. O autor do disparo foi sargento da Marinha Aurélio Alves Bezerra, preso em flagrante. Ele alegou que confundiu Durval com um bandido.