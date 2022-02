minha renda per capita é de mais de R$ 210. Posso receber?

O Governo Federal deve começar no próximo dia 14 de fevereiro a segunda leva de pagamentos do seu Auxílio Brasil. De acordo com o Ministério da Cidadania, no último mês de janeiro cerca de 17,5 milhões de usuários receberam esse benefício. São pessoas que cumprem todas as regras de recebimento do programa.

E quais são essas regras? De acordo com o Ministério da Cidadania, para ter direito ao projeto é preciso em primeiro lugar ter uma inscrição ativa no Cadúnico. Mas além disso, é importante ter uma renda per capita que esteja dentro dos limites exigidos pelo Governo. Caso contrário, não vai dar para receber nada.

O que se sabe é que o limite máximo dessa renda per capita é de R$ 210. Se passar disso, você estará fora do programa. Pelas redes sociais, um cidadão fez uma pergunta exatamente sobre esse tema. “Eu tenho uma renda per capita de R$ 300, mas estou no Cadúnico e não tenho emprego fixo. Posso receber o Auxílio Brasil?”, perguntou ele.

De acordo com as informações do Ministério da Cidadania, a resposta é não. Se a sua renda per capita ultrapassar a marca dos R$ 210 não vai dar para entrar no Auxílio Brasil. E aí não importa se você tem uma conta no Cadúnico. Ela não vai adiantar de nada se você não estiver na lista de pessoas que se encaixam no teto da renda.

O mesmo vale para os brasileiros que estão não possuem nenhum emprego mas que têm uma renda per capita acima de R$ 210. Não vai dar para receber também. Imagine, por exemplo, um filho desempregado que mora com dois empregados. Muito provavelmente ele não vai ter uma renda per capita que se encaixa nesses limites exigidos.

O contrário também é verdadeiro

Do mesmo modo, é importante dizer que a situação contrária também impede os pagamentos do benefício em questão. Então imagine que, por exemplo, um cidadão tem a renda per capita que está dentro dos limites mas que não tem perfil no Cadúnico.

Neste caso, ele também não vai poder receber o benefício. Isso porque não adianta seguir apenas uma das regras em questão. É importante ter um perfil e ao mesmo tempo ter uma renda per capita que se encaixe nas exigências.

E vale lembrar também que as pessoas que cumprem todas as regras não estão garantidas automaticamente no programa em questão. É preciso esperar até que o Ministério da Cidadania faça a sua seleção a partir dos seus dados.

Renda per capita além do Auxílio Brasil

É importante lembrar que a questão da renda per capita interessa não apenas para a questão do Auxílio Brasil. Então se você tem um limite que é maior do que o exigido, é preciso entender que não está tudo acabado.

Pelo que se sabe até aqui, a renda per capita também é usada para analisar quem são as pessoas que podem receber o vale-gás nacional, por exemplo. Nesse caso, esse limite é até maior. Estamos falando de meio salário mínimo.

Então para entrar no vale-gás o limite é maior do que o que existe para se entrar no Auxílio Brasil. Só que na prática, apenas as pessoas que estão em situação de extrema-pobreza é que estão conseguindo pegar esse dinheiro agora.