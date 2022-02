Ministério da Educação se antecipa e libera resultado do Enem 2021; saiba como consultar

O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 já está disponível. O Ministério da Educação (MEC) antecipou e liberou o resultado nesta quarta-feira (9), às 19h.

Para conferir as notas individuais, os estudantes devem acessar a Página do Participante. É preciso utilizar o login único da plataforma gov.br.

No entanto, o site tem apresentado problemas e estudantes relatam dificuldades para acessar a plataforma.

A previsão inicial era a de que os resultados só saíssem na sexta-feira (11). No entanto, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, anunciou em uma rede social que haveria essa antecipação após receber “muitos pedidos” dos candidatos.

Boas notícias! Antecipamos para hoje a divulgação do resultado do Enem. A partir das 19 horas, já será possível ter acesso ao resultado na Página do Participante. Boa sorte! pic.twitter.com/GaZ9sqi1Lx — Milton Ribeiro (@mribeiroMEC) February 9, 2022

As notas do Enem 2021 podem garantir vaga em instituições ensino superior pública ou privada brasileiras, e também em faculdades fora do país.

Saiba como utilizar a nota:

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é o meio pelo qual o Ministério da Educação (MEC) seleciona estudantes para vagas em cursos de ensino superior de instituições públicas. Para concorrer a uma vaga, o candidato precisa estar dentro da nota de corte do curso em questão, ou seja, precisa ter obtido uma nota igual ou maior à nota mínima definida para aquele curso.

Podem se inscrever candidatos que tenham feito o Enem 2021 e tirado nota superior a zero na redação. O candidato não pode ter participado da edição como “treineiro” como é o caso de alunos que não concluíram o ensino médio e utilizam o Enem para testar o desempenho.

As inscrições para o Sisu começam em 15 de fevereiro e devem ser feitas no site do programa.

O Programa Universidade para Todos (Prouni) é uma iniciativa do Ministério da Educação que oferece bolsas integrais e parciais em faculdades particulares.

Apenas alunos que cursaram os três anos do ensino médio em escolas da rede pública ou estudaram os três anos do ensino médio com bolsa integral em colégios privados (isto é, desde que sem pagar as mensalidades).

Ter renda familiar per capita de até 3 salários mínimos (R$ 3,636 mil).

Bolsa integral: renda familiar mensal per capita de até 1,5 salário mínimo (R$ 1.818);

Bolsa parcial (50% da mensalidade): renda familiar mensal per capita de 1,5 a 3 salários mínimos (de R$ 1.818 a R$ 3.636).

Para o primeiro semestre de 2022, as inscrições vão de 22 a 25 de fevereiro pelo site do programa.

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) é um programa do governo federal que paga parte das mensalidades de estudantes em universidades e faculdades privadas, com a contrapartida de os beneficiários quitarem o financiamento após a formatura.

O crédito pode cobrir de 50% a 100% da mensalidade do curso, podendo ser a juros zero a uma escala de financiamento que varia conforme a renda familiar do candidato.

No primeiro semestre de 2022, o programa disponibilizará 111 mil vagas e período de inscrição será de 8 a 11 de março, pelo Portal do Fies.

Podem se inscrever no processo seletivo quem participou de qualquer edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) desde 2010, que tenha obtido média mínima de 450 nas cinco áreas do conhecimento e nota superior a zero na redação. O candidato deve possuir renda familiar mensal per capita de até 3 salários mínimos (R$ 3.636).

Instituições privadas

Faculdades privadas também oferecem descontos nas mensalidades utilizando a nota do Enem. Geralmente, o candidato não precisa presta vestibular próprio da universidade.

Universidades internacionais

A nota do Enem também pode permitir que o candidato estude em uma faculdade fora do Brasil. O Ministério da Educação possui acordo com algumas instituições em países como Portugal, Inglaterra, França, Irlanda e Canadá. Em alguns casos, a instituição pode exigir que o interessado passe pelo processo seletivo local.