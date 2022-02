Ministério da Saúde confirma três casos da subvariante da Ômicron no Brasil

Na última sexta-feira (4), o Ministério da Saúde informou que foram identificados três casos da linha BA.2 da variante Ômicron no Brasil. Os casos foram registrados no Rio de Janeiro (1) e em São Paulo (2), todos notificados à pasta.

O caso identificado no Rio foi confirmado pela Secretaria de Estado de Saúde, no início da noite de sexta. A pasta não passou informações detalhadas relacionadas aos casos do estado de São Paulo.

De acordo com o g1, as autoridades de saúde do Rio não sabem se a pessoa infectada esteve recentemente na Ásia ou na Europa, regiões onde houve um aumento nos casos relacionados à subvariante BA.2.

À medida que os vírus se transformam em novas variantes, às vezes eles se dividem ou se ramificam em sublinhagens. A variante delta, por exemplo, é composta por 200 subvariantes diferentes.