Ministério diz que ninguém recebeu menos de R$ 400

O Governo Federal concluiu na última segunda-feira (31), a primeira leva de pagamentos do seu Auxílio Brasil. De acordo com o Ministério da Cidadania, cerca de 17,5 milhões de pessoas receberam esse benefício nas últimas semanas. Ninguém entre todos esses beneficiários recebeu menos do que R$ 400 segundo a pasta.

Esse é um ponto que ainda está causando muita discussão entre os usuários. De acordo com relatos nas redes sociais, muitos deles estão dizendo que não receberam os R$ 400. Muitos afirmam que o benefício estaria vindo pela metade ou pelo menos com os valores que eles costumavam receber no antigo Bolsa Família.

Mas o Ministério da Cidadania volta a afirmar que isso não é possível. De acordo com a pasta, ninguém entre os mais de 17 milhões de usuários recebeu menos de R$ 400. Os valores podem até terem sido maiores do que isso a depender da soma dos benefícios, mas não podia ser menor independente de qualquer coisa.

Vários usuários que estão reclamando desse patamar menor podem estar se enganando na verdade. Ocorre que em alguns casos um erro no sistema está fazendo com que o dinheiro chegue nas pessoas de forma dividida. Isto significa que o patamar natural está indo para um lugar e o benefício extraordinário está indo para outro.

Para tentar resolver essa situação, não há outra dica a não ser procurar por todas as suas contas. O restante do dinheiro pode estar “escondido” em outro lugar. Caso você procure e mesmo assim não encontre nada, então talvez seja a hora de ir até uma agência da Caixa Econômica e pedir ajuda a um atendente.

O que é o Benefício extraordinário

De acordo com as informações oficiais do próprio Governo Federal, o presidente Jair Bolsonaro assinou ainda no final do ano passado uma Medida Provisória (MP) sobre o assunto. Esse documento permite o pagamento de um Benefício extraordinário.

Segundo informações que se tem até o momento, essa MP permite que essa liberação vá para todo mundo que recebe um valor menor que os R$ 400 naturalmente no Auxílio Brasil. Então na prática todo mundo passa a receber ao menos esse patamar.

Vamos dar um exemplo. Imagine que um cidadão recebe R$ 100 neste projeto. Ele está abaixo do patamar mínimo. Então neste caso, ele vai ganhar mais R$ 300 de Benefício extraordinário para chegar neste piso de pagamentos.

Por essa mesma lógica, as pessoas que recebem mais de R$ 400 não precisam desse Benefício Extraordinário. Isso porque se entende que esses cidadãos já estão ganhando naturalmente mais do que o mínimo exigido.

O Auxílio Brasil

O Governo Federal começou os pagamentos do seu Auxílio Brasil ainda no último mês de novembro do ano passado. Na ocasião, no entanto, apenas as pessoas que estavam no antigo Bolsa Família é que puderam receber o benefício.

Agora em janeiro, o projeto ganhou a sua versão mais turbinada. De acordo com o Ministério da Cidadania cerca de 17,5 milhões de pessoas receberam esse benefício entre os dias 18 e 31 do último mês.